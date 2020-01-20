شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة لذيذة.. زينة تستعين بمتابعيها لاختيار نظارتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد السوشيال ميديا بالنسبة للفنانين مجرد منصات لوضع الصور أو الفيديوهات أو التغريدة فقط، ولكنها أيضا أصبحت واحدة من أساليب التفاعل بين النجوم وبين المتابعين. النجمة زينة تفاعلت اليوم مع متابعيها وجمهورها، من خلال صورة نشرتها، تحدثت فيها إلى جمهورها، حيث ارتدت زينة نظارتين، وطالبت المتابعين باختيار الأفضل.



زينة

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لم يتفاعل مع زينة المتابعون فحسب، ولكن تفاعل معها النجوم، حيث اختارت الفنانة لقاء الخميس، إحدى النظارتين، بينما اختارت شيرين حمدى الأخرى، وتباين أذواق المتابعين فى الاختيار.

وكانت الفنانة زينة قد احتفلت الجمعة الماضية، بتكريمها فى ختام مهرجان كازا آرت، عن مجمل أعمالها الفنية، حيث تواجدت فى المغرب بأول زيارة لها هناك، للمشاركة فى فعاليات المهرجان برفقة الفنان محمد حماقى الذى تم اختياره كأفضل مطرب مصرى وعربى، وتسلم أيضًا جائزته بفعاليات المهرجان الذى استضافته المغرب فى مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".

ونشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء تكريمها وتقديمها من قبل مقدمة الحفل، إضافة إلى بعض الصور التى جمعتها مع حماقى ومدير أعماله حمدى بدر، على هامش حفل توزيع الجوائز بمهرجان كازا آرت، فيما تلقت التهنئة بهذا التكريم من عدد من النجوم بينهم الفنان تامر حسنى، الذى قال لها: "مبروك يا قمر"، فى تعليقه على صورتها خلال المهرجان.