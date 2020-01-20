شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تعتذر عن استكمال مسرحية "جوازة مرتاحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة"، الذى كان مقرر عرضها في نهاية الشهر الحالي. وكتبت ريم على ستورى إنستجرام: "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".

وكانت المسرحية قد نجحت فى تحقيق ردود فعل إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضى فى الغردقة، وتحديدًا فى شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تعرض فى القاهرة حتى الآن.

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مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ عن واحدة من أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمرة"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلي خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009.