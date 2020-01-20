شكرا لقرائتكم خبر عن خايف عليه من الحسد.. سامو زين ينشر صورة مع ابنه محمد ويخفى وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان سامو زين يقضى وقتا ممتعا مع ابنه محمد فى ألمانيا، إذ نشر المطرب السورى صورا مع ابنه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، لكن الملفت للانتباه أنه وضع "إيموجى ضخم" على وجه ابنه الصغير ليخفيه.

وعلق سامو زين على الصورة: "كل شىؤ بالنسبة لى ابنى محمد أسامة الأبرص، سندى، الله يرضى عليك، ويبارك فيك يا حبيبي، أبوك يحبك كثيرا".



سامو زين

وكان النجم سامو زين قال فى وقت سابق، إن أغنية "الورد الأحمر" كانت نقلة كبيرة فى حياته، مضيفًا أن الأغنية من المحطات المهمة، والتى لم يتخيل أنها تحدث ضجة كبيرة، وكان الفنان طرح ألبومه "الورد الأحمر" فى توقيت صعب جدا، وتم تأجيله لأكثر من 5 مرات، وبرغم ذلك حقق الألبوم نجاحا كبيرا، ونالت أغنية "الورد الأحمر" إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما صورها بطريقة مبتكرة ومختلفة.

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سامو زين ونجله

وأضاف، خلال لقائه مع النجم هشام عباس ببرنامجه "شريط كوكتيل" المذاع على قناة "الحياة"، أن الراحل عبد الحليم حافظ مدرسة كبيرة فى الغناء، ولابد من وجود أى كوكتيل فى أى عصر من العصور.

وطرح المطرب سامو زين أحدث كليباته ويحمل اسم "مثل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن إخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.

كما طرح سامو أحدث أغانيه بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قصى باسل وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت.