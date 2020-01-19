كيم كاردشيان تدرس القانون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، عن أنها استكملت بنجاح عامها الأول فى دراسة القانون فيما تستعد لعرض فيلم وثائقى عن نشاطها لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

ومن المقرر أن يعرض فيلم (كيم كارداشيان وست: ذا جاستيس بروجكت) لأول مرة على شبكة أوكسجين للبث فى 5 أبريل.

وتظهر كيم فى الفيلم الذى تصل مدته إلى ساعتين وهى تزور سجونا وتعمل مع خبراء قانونيين لبحث أربع حالات لأشخاص يعتقدون أن الأحكام الصادرة بحقهم كانت ظالمة.

واشتهرت كيم كاردشيان وست بتطوير منتجات الجمال والموضة وسرد حياتها مع شقيقاتها في البرنامج التلفزيونى (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز)، كما أصبحت مهتمة بإصلاح العدالة الجنائية بعدما ساهمت فى إطلاق سراح امرأتين من السجن.

وسئلت النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، في الفيلم الجديد عن ردها على من يقولون إنها أصبحت مهتمة بالقضية بهدف الدعاية للعلامة التجارية المعروفة التى تملكها.

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وقالت كيم كاردشيان خلال حدث من تنظيم جمعية نقاد التلفزيون “أنا معتادة على الانتقاد لذلك فلا شىء يزعجنى”، مضيفة: أركز بالفعل على القضايا والناس... لا أفعل ذلك بغرض الدعاية فأن أهتم بحق.

وتقول كيم وست إنها تواظب على دراسة القانون يوميا بما يصل فى المجمل إلى 20 ساعة دراسة أسبوعيا وإنها استكملت عامها الأول فى برنامج للتدريب المهنى مدته أربع سنوات فى كاليفورنيا. وتهدف إلى خوض امتحان المحاماة عام 2022.

بينما كشف فينس ديبيرسيو أحد المنتجين التنفيذيين لفيلم (ذا جاستيس بر إن وست “تجازف كثيرا”، عن أن كيم مهتمه بالدفاع عن إطلاق سراح السجناء.

وقال : إنها شخصية معروفة على مستوى البلاد ولديها علامة تجارية كبيرة. من الممكن أن يخرج أحدهم من السجن ويكون قد ارتكب فعلة شنيعة لكن كيم على استعداد للمجازفة.

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان تأمل أن يقنع الفيلم المشاهدين بأن البعض يستحقون فرصة أخرى حتى إذا تورطوا فى إحدى جرائم العنف. وقالت “ليست لديكم فكرة عن البديل وما أدى بهم إلى هذه القرارات... أتمنى أن يصبح الناس أكثر عطفا”.