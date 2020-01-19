أنغام تشعل حفلها في القصيم بأناقة لافتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا غنائيا كبيرا في القصيم بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنانة المصرية تألقت في الحفل بفستان أسود شديد الأناقة مطرز بالذهبي، فوقه “كاب” مخملي بنفس اللون، منحها إطلالة ملكية، والفستان من تصميم هونايدا.

أنغام تركت شعرها منسدلا بأنامل مصففة الشعر حنان أشرف، وتزينت بمكياج هادئ بلمسات الماكيير محمد حداد، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وكانت قد انطلقت، يوم الأربعاء، 15 يناير، على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة سلسلة حفلات “ليالي القصيم”، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.

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وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب. وتحيي الفنانة أنغام حفلا يوم الجمعة 17 يناير، برفقة الفنان خالد عبد الرحمن في منطقة القصيم.

وكانت الفنانة أنغام، قد أحيت مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

قد تألقت خلال الحفل بفستان أحمر طويل، واختارت تسريحة شعر كيرلي، وماكياج ترابي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، كما قدمت بعض أعمالها الخليجية وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وعبرت أنغام، عن سعادتها بالحفل قائلة: “سعيدة إن أول حفلاتي بالعام الجديد كانت مع جمهوري الغالي في الرياض ‏مهرجان العود موسم الرياض”.

وشارك أنغام، في الحفل الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.