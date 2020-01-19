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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقى الفنان المصري حسام داغر عزاء والدته بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من نجوم الفن.
قدم واجب العزاء، عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة نرمين الفقي، وأحمد فتحي، منال سلامة، إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، منذر رياحنة، وغيرهم.
وكانت والدة الفنان المصري حسام داغر قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 18 يناير.
الفنان محمد علي رزق أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع «الفيس بوك»، حيث قال: «البقاء لله وحده توفت والدة اخواتي وأصدقائي حسام داغر وأحمد داغر، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة».
وكانت والدة الفنان حسام داغر قد تدهورت حالتها الصحية مؤخرا، واحتجزت في إحدى المستشفيات بعد توقف عضلة القلب، مما دفع نجلها لطلب الدعاء قبل ساعات.
حسام كان قد نشر صورة لوالدته وطلب الدعاء لها بكلمات مبكية، حيث كتب: «يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي و بدعي و حاسس ان ربنا سامعني.. الدكاتره بيقولوا انهم بيعملوا الي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضله القلب الصبح و رجعتي تاني حتي في عدم وجود الضغط و قالوا ان زي ما انا و اخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكه بينا وفي الحياه و طلب مني ادعي لانها بين الحياة و الموت».
كانت هذه تفاصيل خبر أهل الفن يقدمون واجب العزاء لحسام داغر في والدته.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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