صور.. عزاء ماجدة الصباحي بحضور النجوم.. وانهيار ابنتها الفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء الفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي، مساء الأحد 19 يناير، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

الفنانة غادة نافع انهارت في نوبة بكاء، وذلك بمجرد رؤيتها لصورة والدتها الفنانة الراحلة، والتي تم وضعها بمدخل العزاء.

وحرص على حضور العزاء كل من الفنانة رجاء الجداوي، والإعلامي وائل الابراشي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانه نرمين الفقي، والمنتج محسن علم الدين، والفنانة دنيا عبدالعزيز.

كما حضرت الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة فيفي عبده، والفنان عزت العلايلي، المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة شهيرة، والفنانة لبنى عبدالعزيز، وغيرهم.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء الدكتور محمد سيد على رستم مندوبا عن رئاسة الجمهورية لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.

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وكانت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة، قد توفت ظهر الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 89 عام.

وماجدة فنانة مصرية من مواليد 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفا في وزارة الموصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام، ومن افلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول”، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وقامت بدور بارز في جمعية السنمائيات، وتعتبر من ابرز الممثلات في السينما العربية يتسم ادائها بالتقمص للشخصية، ومن أعمالها : “اين عمرى” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم” فاستطاعت ان تمثل بنت عصرها.

تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.