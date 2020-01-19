بلال عبدالله: أنا “صنكاح” على المائدة الرمضانية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان الإماراتي بلال عبدالله في تصريحات صحفية له عن مشاركته في المسلسل الرمضاني الإماراتي الشعبي “بنت صوغان”، الذي أدار المخرج عارف الطويل كاميرات تصويره، حيث يجسد دور لص يدعى صنكاح.

وأشار عبدالله إلى أن المسلسل من تأليف الكاتب الإماراتي جمال السالم ومن إخراج عارف الطويل. ويشاركه في البطولة كل من أحمد الجسمي، سعيد سالم، جمعة علي، منصور الفيلي، رزيقة الطارش، أمل محمد، نيفين ماضي، علي التميمي وآخرين. وأضاف أن من المقرر أن ينتهي التصوير في 30 فبراير المقبل، حيث ستصور كل مشاهد العمل في العين.

ولفت إلى أن العمل كوميدي يسرد تفاصيل الحياة في الإمارات قبل فترة استخراج البترول، لقرية شعبية تعيش حياة بسيطة لكنها تتعرض للسرقة من قبل ثلاثة لصوص، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية أحد اللصوص لرجل كوميدي يدعى “صنكاح”.