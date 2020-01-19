عائشة بن أحمد: “توأم روحي” رومانسي خالٍ من الملل

متابعة بتجــــــــــرد: صنفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فيلمها الجديد «توأم روحي»، للمخرج عثمان أبولبن، من نوعية الأفلام الرومانسية.
وقالت عائشة في تصريحات صحفية لها أننا نفتقد هذه النوعية من الأفلام في ظل انتشار أفلام الأكشن والإثارة، مضيفة أن رومانسية فيلمها أكثر ما جذبها للتجربة، خاصة أن فكرته جيدة وتخلو من الملل.
وأوضحت أنها تُقدم أكثر من شخصية في الفيلم، ولكنها تحفظت على ذكر أي تفاصيل، ويشارك في بطولة “توأم روحي” حسن الرداد، أمينة خليل، وعزوز عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي.
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