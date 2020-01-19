"سلوكه متعجرف".. غرور آدم ساندلر كلفه الترشيح للأوسكار

أثار عدم ترشيح الممثل آدم سندلر لجوائز أوسكار الكثير من الجدل في الأوساط الفنية، خاصة مع الإشادة النقدية التي تلاقاها عن دوره في فيلم Uncut Gems (أن-كت جيمز).

وفي السياق، علقت إحدى المصوتات بلجنة جوائز الأوسكار، على عدم ترشحه بقولها إن "عدم ترشحه جاء سببه غروره".

ووفقًا لموقع "سينما بليند" الأمريكي، حظي حفل هذا العام بكثير من نجوم هوليوود الذين استحقوا ترشيحًا للأوسكار، لكن وبطبيعة الحال لا يكتمل موسم الأوسكار بدون الحديث عن أحقية بعض النجوم في تلقي ترشيح.





من ضمن هذه الأسماء، الممثلة والمغنية اللاتينية جينيفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers (المحتالون)، والممثلة الآسيوية أوكوافينا، الفائزة بجولدن جلوب عن دورها في فيلم The Farewell (الوداع)، والممثل الأمريكي آدم ساندلر عن دوره في فيلم "أن-كت جيمز"، والذي يجسد خلاله شخصية المقامر المهووس الذي يتاجر في القطع الكريمة والمجوهرات.

أداء "ساندلر" القوي ساعد فيلمه على أن اكتساب ثقة النقاد، وبالنسبة لكثيرين اعتبروا أدائه بمثابة نقطة تحول في مسيرته المهنية.

ورغم عدم تلقيه ترشيحًا لجولدن جلوب، لكن أغلب النقاد أكدوا أن أدائه المثالي سيغير حظوظه بترشيحًا مؤكدًا لأوسكار هذا العام، وهو ما لم يحدث.





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وكشف بعض مصوتي الأكاديمية مؤخرًا السبب الحقيقي وراء عدم دعم "ساندلر" للحصول على ترشيح في أوسكار 2020، ووفقًا لموقع "نيويورك بوست"، فقد صرحت إحدى المصوتات وقالت إن "سلوك الممثل المتعجرف كلفه الترشيح للأوسكار".

وأوضحت المصوتة، التي لم يذكر الموقع اسمها: "قلة احترام ساندلر للأكاديمية هي السبب"، وتحدثت عن رد "ساندلر" غير الجيد على سؤال في إحدى المقابلات عما سيفعله حال لم يتلق ترشيحًا للأوسكار هذا العام، وكانت إجابته: "سأقدم فيلمًا سيئًا للغاية عن قصد، وهكذا سأحقق انتقامي منهم وأجعلهم جميعًا يدفعون الثمن".





وكشف مصوت آخر، أنه رغم أداء "ساندلر" القوي في فيلمه الأخير، لكن مسيرته المهنية باهتة، خاصةً أفلامه الرومانسية الكوميدية، وهو ما أضر بحظوظه للترشيح.

وقال "الممثل عبارة عن ماركة متكاملة لا ينفع معها القيام بأداء واحد قوي وتجاهل بقية العوامل، في النهاية كلفت اختيارات (ساندلر) السيئة ترشيحًا لأوسكار أفضل ممثل".

وتابع المصوت: "كل عام تمتلك الأكاديمية العديد من الخيارات للمفاضلة بينهم، وفي حين يصرخ ليونادرو دي كابريو وآل باتشينو عند ترشيحهم لأوسكار، لا نرى المرشحين مثل آدم ساندلر بنفس الجدية".





وخلص الموقع إلى أن ذاكرة الأكاديمية ليست قوية؛ فالممثل ورغم تقديمه أعمالا كثيرة ممتازة منها: The Meyerowitz Stories (قصص مايرويتز)، و Punch Drunk Love (الحب المترنح)، لكن الأكاديمية لا تعرف إلا أن الأداء الجيد أداء جيدا.



