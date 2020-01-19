النجوم يوجهون الرسائل لنانسي عجرم بعد مقتل الموسى داخل منزلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعيش النجمة نانسي عجرم، منذ مدة، وقتا عصيبا بعد حادثة مقتل الشاب محمد الموسى الذي اقتحم منزلها فجرا بهدف السرقة، ما أدى إلى اشتباك بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، ما أدى إلى توقيف الأخير ليفرج عنه بعد 48 ساعة من وقوع الحادثة بخاصة أن الأدلة والمعلومات أشارت إلى أن القتل جاء دفاعا عن النفس، لكنه أعيد استدعاؤه بعد أيام للاستماع إلى أقواله من جديد بعد تقديم عائلة القتيل معلومات جديدة.

وفي هذا الصدد، ادعت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وذلك بالمواد 547/229، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

بعد ذلك قرر نقولا منصور تحديد جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 23 الحالي، موعدا جديدا لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم قد تلقيا العديد من رسائل الدعم التي حرص النجوم على توجيهها عبر تويتر، كما دشن متابعوها هاشتاغ "كلنا حدك نانسي"، وتصدر الترند في عدد من الدول العربية.

وهذه المبادرة، لاقت الكثير من الاستحسان من النجمة نانسي عجرم التي أعادت نشر عدد كبير من التغريدات ورسائل الدعم والحب، ومن بينها تغريدات من مدونين سوريين أعربوا عن دعمهم ووقوفهم إلى جانبها في هذه الأزمة.

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وحرصت نانسي منذ وقوع الحادثة على عدم نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها خرجت عن صمتها وعلقت على صورة كانت قد نشرتها تجمعها وابنتها ميلا وايلا: "انتو الدني... وبروحنا منحميكن".

وهذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بشكل كبير مع هذه الصورة، في حين استغرب بعض المتابعين من توقيت نشر نانسي لصورة بناتها في ظل تداعيات عائلة القتيل واتهامهم لزوج نانسي بقتل ابنهم محمد موسى.

واللافت، أن نانسي عجرم قد اتخذت منذ مدة قرارا حازما لمحاسبة أي جهة تتعرض لها وعائلتها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور الذي نشر فيديو وهو يهدد بقتلها أو زوجها الدكتور فادي الهاشم وإحدى بناتها.

الفيديو الموفق، يعرض الرسائل التي وجهها عدد من النجوم للنجمة نانسي عجرم في ظل الأزمة التي تتعرض لها.