"هوى غربي" عمل يلامس الواقع السوري.. وهذا ما قاله أبطال العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يواصل فريق عمل مسرحية "هوى غربي" حصد الردود الإيجابية مع الأيام الأولى من العرض على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

والعمل من تأليف لوتس مسعود وإخراج الفنان العالمي غسان مسعود وإنتاج مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة السورية وبطولة نخبة من نجوم الفن والدراما منهم سيف سبيعي ونظلي الرواس وروبين عيسى وجمال قبش ولجين إسماعيل وغسان عزب وعبد الرحمن قويدر ومصطفى المصطفى ومي مرهج.

كاميرا "فوشيا" حضرت العرض الذي يحاكي الواقع اليومي للمواطن السوري ضمن صيغة فنية تجمع بين جمالية النص وقوة المخرج وخبرته العريقة وإبداع الممثلين في أدائهم على الخشبة.

ويتناول النص مسألة الانتماء والتردد بين الرحيل والبقاء في الوطن ضمن الظروف القاسية التي يمر بها الإنسان وبحثه عما هو أفضل.

وكان للفنان جلال شموط مشاركة إنما ليس كممثل بل كمصمم إضاءة، الأمر الذي قال عنه بأنه شكل لديه سعادة بالغة لأن هذا العمل كان سببا بعودته إلى خشبة المسرح بعد غياب لعشرين عاما.

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أما الفنان جمال قبش والذي كان سعيدا بعد ردود الفعل بعد العروض الأولى للمسرحية، فقد أشار في حديثه مع "فوشيا" أنه يؤدي شخصية "العم" كبير العائلة والمتمسك بالانتماء ويظهر دائما أنه لا يفهم ما يحدث حوله على عكس الحقيقة.

وقال الفنان عبد الرحمن قويدر إنه يعود بعد انقطاع لسنوات عن المسرح عبر "هوى غربي" ليؤدي شخصية مرافق لأحد المسؤولين ويتخلل دوره بعض المواقف الكوميدية.

ويشارك في العرض أيضا الفنان غسان عزب كتعاون فني وممثل ايضا بشخصية تبقى صامتة طوال العرض وفي المرحلة الحاسمة عندما يشعر ان كل شيء بدأ ينهار ينطق بغضب راغبا البقاء.

وتؤدي الفنانة الشابة مي مرهج شخصية الأخت الصغرى في العائلة والتي تعيش بين دلعها ومشكلات العائلة.

ويحضر العروض يوميا عدد من الفنانين والمهتمين بالحركة المسرحية في سوريا وخلال العرض الذي تواجدت فيه كاميرا "فوشيا" التقينا الفنانة سوسن أبو عفار والتي حدثتنا عن رأيها وما حدث معها مع بداية العرض وكيف ساعدها زوجها الفنان أندريه سكاف في المرحلة التي شعرت بها بغموض العمل.