هجوم شديد وانتقادات على ذا فويس كيدز بسبب "هايدي محمد"

تعرض برنامج "ذا فويس كيدز" خلال الساعات القليلة الماضية إلى هجوم شديد وانتقادات لاذعة من قبل المتابعين بعد عرض الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس . بعد أن فوجئوا بحذف مقطع الفيديو الخاص بالمتسابقة ” هايدي محمد ” التي كانت من ضمن المشاركين في حلقة البرنامج التي أذيعت يوم أمس من على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وكذلك الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

كما قامت إدارة البرنامج بعدم تفعيل ميزة التعليقات علي الصفحة الخاصة بالفيديو بعد الهجوم الشديد من جمهور البرنامج معترضين على حذف المقطع الذي وصل عدد مشاهداته خلال فترة بسيطة إلى 17 ألف و355 مشاهدة .

وأعرب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي عن إنزعاجهم بخروج هايدي محمد من البرنامج حيث لم يلتفت لها أحد من لجنة التحكيم رغم الإشادة بجمال صوتها في غنائها لأغنية ” هذه ليلتي” لكوكب الشرق أم كلثوم وأكدوا على إنها تعرضت لظلم .

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