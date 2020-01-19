شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى لصلاح: "الجول حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة كبيرة بين جماهير الكرة المصرية، احتفالا بهدف نجم ليفربول المصرى محمد صلاح، فى مرمى مانشتر يونايتد فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، حيث فاز ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

صلاح تحول إلى "ترند"، بسبب طريقة احتفاله، وخلعه لقميصه بعد الهدف، لتنتشر صورة الاحتفال بشكل كبير.



رشا مهدى على تويتر

الفنانة رشا مهدى، نشرت احتفلت بهدف محمد صلاح، ولكن بطريقتها الخاصة، حيث قالت له "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر"، ليبدأ جمهور ومتابعو رشا فى التفاعل مع التغريدة.

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وأكد المغردون والمتابعون لرشا على ما قالته، لكن التعليقات لم تخلو من "خفة دم" مصرية، حرصت رشا على اعادة تغريدها مرة أخرى عبر حسابها، حيث قال أحدهم، " ومتاخدش دش بعد الماتش عشان متبردش، مفيش كونجستال في انجلترا"، وقال آخر، " ناقص تقوليله إلبس حاجة تقيلة عليك"، وقال ثالث، "و حط علي صدرك ورق جرايد و البس شرابين فوق بعض".