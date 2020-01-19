شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Freeform تعلن عن موسم ثالث من مسلسل "Good Trouble" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble، لموسم ثالث، ويجرى حاليا عرض الموسم الثانى من العمل، الذى يحتوى على 18 حلقة، وتدور أحداث الدراما العائلية، حول "كالي" وماريانا، اللذان يحاولان أثبات أنفسهما كـ شباب بالغين في لوس أنجلوس، وفي الموسم الثاني، بينما يناضلون من أجل المساواة ويتعلمون كيف يدافعون عن قيمهم، يجب عليهم أيضًا التعامل مع جميع تحديات اعتمادهم على أنفسهم، والتعامل مع كل الأمور التي تجرى حولهم بمفردهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من Good Trouble، إلى 0.12 في التصنيف الديموجرافي، للفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، مما يعنى 301000 مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول، انخفض هذا بنسبة 22٪ و 14٪ على التوالي.

مسلسل Good Trouble من بطولة مايا ميتشل، سييرا راميريز، زوري أديل، شيري كولا، تومي مارتينيز، إيما هنتون، جوش بنس، دروف عدي سينج، روجر بارت، بو ميرشوف، ماكس كاتلر.

وكانت قد أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble لـ حلقتين إضافيتين، وتم عرضهما في 16 ديسمبر من العام الماضى بالتتابع، ودارت الحلقتان حول لم شمل العائلة الكاملة من The Fosters لقضاء عطلة خاصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وقام كل من تيري بولو وشري ساوم وديفيد لامبرت وهايدن بيرلي ونوه سينتينيو من ذا فوسترز مايا ميتشيل وسييرا راميريز ببطولة الحلقات الخاصة.

كما ألغت شبكة Freeform مسلسل Marvel’s Cloak & Dagger، بعد موسمين من عرضه، وتم طرح الموسم الثانى من العمل في أبريل الماضى، المسلسل من بطولة أوليفيا هولت، أوبري جوزيف، إيما لاهانا، جلوريا روبن، أندريا روث، وج. إيفرمور.

وتتبع القصة تاندي بوين (هولت) وتيرون جونسون (جوزيف)، ويشترك هذان المراهقان، من خلفيات مختلفة، ولكنهم يكتشفون قدرات غير عادية في أنفسهم، ويجدون أو وجودهم بجانب بعضهم البعض أفضل من وجود كل منهم بمفرده، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، أما فى الموسم الثاني فيعيشون حياة مختلفة تمامًا ويحاولون البقاء تحت الأنقاض، لكنهم يجدون صعوبة في الوقوف عند الشر.