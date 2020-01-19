شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار وسيرين عبد النور يحييان حفل عيد الحب 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى وائل جسار حفلا غنائيا بصحبة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الخميس 13 من شهر فبراير المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

وأحيا النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرا حفلا غنائيا فى رأس السنة، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبيرمن محبيه ومعجبيه، وبعض الشخصيات العامة وسيدات المجتمع وبعض الإعلاميين فى حفل كامل العدد، وقدم جسار ما يقرب من 13 أغنية، أبرزهم خلينى ذكرى، أوعدك، الحكاية، توعدينى ليه، رسالة حب مرمية، وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور .

وقدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، كما قدم حفلا غنائيا ناجحاً خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هئية الترفية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

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أما الفنانة سيرين عبد النور فتعد واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها

سيرين عبد النور نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بنيولوك غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما رأى البعض أنها ارتدت "باروكة" فقط.

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.