محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
انتهى منذ قليل، عزاء والدة الفنان حسام داغر والمخرج أحمد داغر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وحضر العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أوس أوس، علي ربيع، المخرج خالد جلال، إيهاب فهمي، مؤمن نور، محمد سليمان، هشام إسماعيل، محمد عز، حمزة العيلي، أحمد سعد، ياسر الطوبجي، محمد شاهين، رامي وحيد، عمرو صلاح الدين، أحمد التهامي، خالد كمال، عمرو عبدالعزيز، محسن منصور، حمادة بركات، سليمان عيد.
كما حضرت الفنانة نرمين الفقي، ريهام حجاج، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، الفنانة مروة عبدالمنعم، ميريت عمر الحريري، منال سلامة.
وكانت والدة الفنان حسام داغر، قد رحلت عن عالمنا منذ أيام، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. علي ربيع وأوس أوس وأشرف زكي في عزاء والدة حسام داغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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