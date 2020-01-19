هكذا تفاعل نجوم الفن مع فوز الأهلي على المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، مع فوز فريق الأهلى على فريق المقاولون العرب بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى الممتاز.

ونرصد تعليقات الفنانين على المباراة، في التقرير التالي:

صلاح عبد الله

كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على"تويتر": "الأهلي ليفربول مصر.. ما بيخســرش".

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ندى بسيوني

كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على"تويتر": "مبروك الشحات والحاوي وكل الشياطين الحمر والإدارة والمدرب والجمهور الأهلاوي.. وبس خلاص".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر": "بس المتعة أقل مما تعودنا عليه.. وساهمت في هذا، كثرة إطلاق الصفارة.. وكانت المعاناة أوضح من المهارات.. وسحبت عصبية الإلتحامات والعشوائيات من رصيد الفنيات.. ننتظر مستوى أرفع في ماتش النجم إن شاء الله".

