خالد جلال ومنال سلامة وإيهاب فهمي في عزاء والدة حسام داغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبل الفنان حسام داغر، وشقيقه المخرج أحمد داغر، عدد كبير من النجوم، في عزاء والدتهما الراحلة، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء نرمين الفقي، مؤمن نور، مروة عبدالمنعم، محمد سليمان، منال سلامة، هشام إسماعيل، محمد عز، حمزة العيلي، أحمد سعد، ياسر الطوبجي، ميريت عمر الحريري، رامي وحيد، إيهاب فهمي، المخرج خالد جلال.

وكانت والدة الفنان حسام داغر، قد رحلت عن عالمنا منذ أيام، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.