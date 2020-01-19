بالصور.. نجوم الفن في عزاء ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة غادة نافع، في وفاة والدتها النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي.

ويقام العزاء بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، وقد حضره عدد كبير من النجوم أبرزهم فيفي عبده، رجاء الجداوي، رانيا محمود ياسين، دنيا عبدالعزيز، إلهام شاهين، ليلى علوي، نرمين الفقي، شهيرة، والإعلامية بوسي شلبي، النجمة لبنى عبدالعزيز، الفنانة منال سلامة.

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كما حضر العزاء نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمود قابيل، مصمم الرقصات عاطف عوض، الفنان عزت العلايلي.

وكانت ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت خلالها عددا من الأعمال التي دخل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

ومن أبرز أعمال النجمة الراحلة "النداهة"، "جميلة"، "العمر لحظة"، "أين عمري"، "الحقيقة العارية"، "بنات اليوم"، وغيرها من الأعمال.