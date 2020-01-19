دموع "مهند" في جنازة بطل "العشق الممنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
شيعت اليوم، جنازة الفنان التركي رجب أكتو الشهير بشخصية "حلمي أونال" في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع".
وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الدراما التركية وعلى رأسهم كيفانش تاتيلوج الشهير بشخصية "مهند"، الذي بدا عليه التأثر، أثناء تشييع الجثمان.
وكان الفنان رجب أكتو توفي منذ أيام عن عمر يناهز 65 عاما بعد معاناته مع مرض الانسداد الرئوي منذ العام الماضي.
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