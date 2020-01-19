أحمد مجدي وياسمين صبري في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: ظهر الفنان أحمد مجدي مع الفنانة ياسمين صبري، في كواليس مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان المقبل. ونشر "مجدي" الصورة عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "الأسبوع الثاني، فرصة تانية". مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أحمد الشامي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

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