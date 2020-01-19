محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تفاعل نجوم الفن مع فوز ليفربول 2-0 على ماشيستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وتقدم فان دايم لليفربول ثم عزز صلاح النتيجة بهدف في الثانية الأخيرة من المباراة. ونرصد لكم أبرز ما قاله نجوم الفن: محمد أنور كتب محمد أنور نجم مسرح مصر، عبر إنستجرام:"ليفربول أفضل فريق في العالم الآن" صلاح عبدالله Advertisements وكتب الفنان الكبير صلاح عبدالله: "من الجون للجون، المو جاب جون" ياسمينا العلواني وكتب الفنانة الشابة ياسمينا العلواني: "محمد صلاح كالعادة خلى الليلة جميلة، ليفربول يتخطى الصعاب ويقترب من حسم الدورى". رشا مهدي وكتبت الفنانة رشا مهدي: "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر".

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كانت هذه تفاصيل خبر "ماتقلعش الفانلة تاني يا صلاح".. هكذا علق نجوم الفن على فوز ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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