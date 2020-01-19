الأحد المقبل.. تسليم يحيى الفخراني جائزة أبو ظبي بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تكريم الفنان القدير يحيى الفخراني، وتسليمه جائزة مهرجان أبو ظبي، وذلك يوم الأحد المقبل 26 يناير الجاري، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت أبو ظبي في بيان صحفي: "تحتفي هذه الجائزة برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وقد تم منحها للعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين".

وأضاف البيان: "تقدم الجائزة في حفل خاص السيدة/ هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي".

يذكر أن، يحيى الفخراني يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "الصحبة الحلوة" في فبراير المقبل، وهو من تأليف وحيد حامد ومن إخراج ساندرا نشأت.