لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام" خلال ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة لطيفة، عن طرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام" خلال الساعات القادمة، وذلك عبر موقع "يوتيوب".
ونشرت لطيفة، فيديو يحمل صورتها مع اسم الأغنية عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "في الأحلام خلال ساعات".
لطيفة استقرت على اختيار "أقوى واحدة" لتحمل اسم الألبوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وضمت 12 أغنية، منها "شاغلني" و"دمرت اللي متدمر" وأغنية "ملكة بيك"، و"ما بكرهش".
يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".
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