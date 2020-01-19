ريهانا تنفصل عن الملياردير السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2020 10:39 مساءً - تناقلت عدة وسائل إعلام عالمية نبأ انفصال النجمة العالمية ريهانا Rihanna عن الملياردير السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية دامت 3 سنوات، حيث نقلت مجلة Elle الفرنسية عن مصدر مقرب منهما، أن الانفصال تم بهدوء.



وجاء ذلك بعد أشهر من تلميحها للإعلام عن خطتها لإتمام مراسم الزفاف، وقولها إن جميل أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.







وكان الحبيبان تصدّرا عناوين الأخبار في عام 2017، بعدما ظهرا معاً داخل حمام سباحة بإسبانيا، ورغم محاولات التهرب من تأكيد العلاقة، لكنهما اضطرا بعد أشهر من الإفصاح للإعلام عنها، ثم ترددت شائعات عن انفصالهما في العام 2018، لكنهما سرعان ما عاودا الظهور سوياً في أكثر من مناسبة.



يشغل رجل الأعمال السعودي حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة والده «عبداللطيف جميل» التي تأسست منذ عام 1955، وتمتلك التوكيل الحصري لسيارات تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها واحدة من كبرى الشركات في العالم.







حسن جميل مطلّق، ينحدر من أغنى العائلات في المملكة العربية السعودية والعالم، فهو وريث مجموعة عبداللطيف جميل. ففي عام 2017، صُنّفت عائلة عبداللطيف جميل باعتبارها رابع أغنى عائلة في الوطن العربي، مع ثروةٍ تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وفق Forbes Middle East.



وتجدر الإشارة إلى أنه، قبل أن يبدأ بمواعدة ريهانا، تردَّد أن حسن كان يواعد نعومي كامبل؛ بعدما شوهد برفقة عارضة الأزياء، في يوليو/تموز 2016، بمهرجان الصيف البريطاني في لندن.



وبعدما انتشرت صور حسن وريهانا وذاع خبر علاقتهما، أوقفت نعومي ونجمة Umbrella متابعة إحداهما الأخرى على موقع إنستغرام.