تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو طريف للفنانة السورية أصالة في أحد المطارات، خلال عبورها بوابات الأمن. ورصدت عدسة أحد المعجبين أصالة خلال خلعها حذائها من أجل المرور في نقطة التفتيش، مع غنائه لها “قد الحروف” بصوت مُرتفع، فاستادرت تجاهه مبتسمة.

وكانت أصالة أحيت حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “ليالي القصيم” التي تنظمها “هيئة الترفيه” برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وظهرت فيها مرتدية فستاناً أسود يجتمع فيه الدانتيل والمخمل وقد أبرز نحافة خصرها بشكل لافت.

وأكثر ما لفت الأنظار طريقة ماكياجها التي أضفت لمسات مميزة على ملامحها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: معجب يلتقط موقفاً طريفاً لأصالة قبل ان تخلع حذاءها في مكان عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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