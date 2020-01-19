شاهد: أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاق أصالة وطارق العريان

بعد أن أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، بدأت بعض الأخبار المتداولة تحاول زج اسم الممثلة نسرين طافش بأنها سبب انفصال أصالة.

وهذا الأمر قد نفته أصالة في أحد لقاءاتها الصحفية قبل إعلان طلاقها، وقالت: “هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)”.

ورغم أن نسرين طافش علقت على الموضوع أكثر من مرة، إلا أن أحد الصحفيين سألها مرة أخرى عن الأمر الذي يتعلق بزج اسمها بقصة طلاق أصالة من طارق العريان، وقالت طافش: “السؤال ده سألوني عنه عشر الاف مليون مرة، وأصالة خرجت في بداية الأمر ونفت الموضوع”.

وأضافت طافش في تصريحها: “إذا كانت صاحبة الشأن نفت الموضوع، أنا أجاوب ليه؟.. أما مليش علاقة اسأل صاحبة الشأن”، وختمت نسرين طافش تصريحها: “خلاص ما مليتوش.. أنا مليت من الموضوع”.

وكانت طافش نشرت بعد انتشار خبر انفصال أصالة، أن الإشاعة لا يروجها إلا حاقد، مشددة على أنها لو عاشت قصة حب أو تزوجت ستعلن الأمر للجميع؛ لأنها تعودت على أن تكون واضحة وصريحة في حياتها ومع جمهورها.

ودائما يتم زج اسم الفنانة السورية نسرين طافش بالعديد من الأحداث الفنية، وتهكمت نسرين طافش قبل أيام على مروجي الشائعات قائلة: “بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة”.

لماذا تم زج نسرين طافش؟

بدأت القصة بانفصال الممثل السوري تيم حسن عن مواطنته الممثلة ديمة بياعة، التي أعلنت بشكل صريح في برنامج و”لا تحلم” مع الإعلامي اللبناني نيشان، أنّ سبب الانفصال هو “خيانة” زوجها السابق لها مع زميلتها وصديقتها السابقة نسرين طافش.

كما تردد أن طافش كانت السبب وراء انفصال المخرج فراس دهني عن زوجته الممثلة السورية ديمة الجندي، ووصفت الأخيرة طافش خلال إطلالتها في برنامج “أكلناها” بـ “المؤذية”، وقالت إنهما لا يمكن أن تكونا صديقتين.

ومنذ ذلك الحين، واجهت نسرين عدة اتهامات، وتعرضت للعديد من حملات التنمر بسبب هذه القصص المنشورة.