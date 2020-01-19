صور.. أحمد فتحي يشارك في عزاء والدة حسام داغر

شارك الفنان أحمد فتحي في عزاء والدة الفنان حسام داغر، والمقام في مدينة 6 أكتوبر، بمسجد الشرطة. يشار إلى أن شيعت أمس جنازة والدة Advertisements الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي. الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي.

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