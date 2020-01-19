في ذكرى وفاة صلاح منصور.. استشهد ابنه في 73 وتبرع بمكافأته للمجهود الحربي

يعد الفنان صلاح منصور من القلائل الذين استطاعوا ترك بصمة في السينما والمسرح والإخراج، وكانت له قدرة فائقة على التعبير بعينيه والوصول إلى قلب المشاهد، وتميز بأداء أدوار الشر في الكثير من أعماله الفنية وقد كان دور العمدة عتمان فى فيلم الزوجة التانية الذي شاركه بطولته الفنانة الكبيرة سعاد حسني والفنانة الكبيرةسناء جميل من أبرع الأدوار التى قام بها.





صلاح منصور من مواليد محافظة القليوبية، تحديدًا بمدينة شبين القناطر 17 مارس عام 1923، أنهى دراسته من معهد التمثيل عام 1947، حيث كان يعمل محررًا في روز يوسف وذلك بالتزامن مع الدراسة

في المعهد.كان له دورًا في عالم الفن المسرحي، حيث أسس المسرح المدرسي بالتعاون مع ذكي طليمات وشارك في الكثير من الأعمال المسرحية منها ملك الشحاتين وبرعي بعد التحسينات وزقاق المدق وزيارة السيدة العجوز وياطالع الشجرة و رومولوس العظيم.



لم يكن منصور مجرد فنان على خشبة المسرح فقط بل أخرج عدد من الروايات والمسرحيات العالمية، كما شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية التى كان أخرها على هامش السيرة.

كما كان له بصمة في إدارة التربية المسرحية بوزارة

التربية والتعليم حيث شغل منصب مستشارًا بها إلى أن فارق الحياة.

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تقلد صلاح منصور العديد من الجوائز على مدار رحلته الفنية منها جائزة أحسن ممثل مصرى إذاعى عام 1954 فى مسابقة نظمتها إذاعة صوت العرب، وفى عام 1963 فاز بجائزة السينما عن دوره فى فيلم "لن أعترف" بالإضافة لجائزة أفضل دور ثانى فى فيلم "الشيطان الصغير"، كما حصل عام 1966 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى خللال الاحتفالات بعيد الفن.



كان له موقف تجاه وطنه لا ينسى حينما استشهد ابنه في حرب 73 وقتها وزع الحلوى على الجيران والمارة في الشوارع وبكى في أحضان الرئيس السادات وتبرع بمكافأة ومعاش ابنه الشهيد لصالح المجهود الحربي، وتوفي في 19 يناير عن عمر يناهز الـ55 عامًا .





