صور.. دفتر عزاء ماجدة الصباحي

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، والمقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد.

وكان من أبرز الحضور: النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، النجم محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، بالإضافة إلى مندوب من رئاسة الجمهورية،

النجمة يسرا، الإعلامي وائل الإبراشي، النجم القدير عزت العلايلي، نقيب المهن التمثلي الدكتور أشرف زكي.

وأخذ العزاء المنتج محسن علم الدين، ونجلتها الفنانة غادة نافع.

يذكر أن الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، رحلت عن عمر ناهز 89 عامًا، تاركة

رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال خلال مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، ولدت عام 1931، وقدمت الكثير من الأفلام الناجحة أبرزها: أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي، لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية.

كما دخلت مجال الانتاج وكونت شركة أفلام ماجدة، وأنتجت الكثير من الأفلام المهمة منها: جميلة بوحريد، النداهة، السراب، هجرة الرسول.

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