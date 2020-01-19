الدراما المصرية تتغلب على برد الشتاء بأعمال فنية جديدة

بعد أن ظلت الدراما المصرية حكرًا على الموسم الرمضانى لسنوات عديدة، استطاعت اخيرا مع نهاية 2019 وبداية 2020 الخروج عن السرب والتغريد بعيدا فى مواسم اخرى، ليصبح لدينا اعمال درامية جديدة على كافة الفضائيات هروبا من التكدس الرمضاني.

فنجد فى نهاية 2019 عرض عدد من الأعمال منها: «بلا دليل» بطولة درة وخالد سليم، «الضاهر» بطولة محمد فؤاد ورغدة، «شبر مية» بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، «بحر» بطولة ماجد المصرى.

ومع بداية 2020 بدأ مؤخرا عرض مسلسل «الأخ الكبير»، بطولة محمد رجب ويشارك فى بطولته كل من دينا فؤاد، وأيتن عامر، وهبة مجدى وعبير صبرى وأشرف زكى وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.

كذلك مسلسل «الآنسة فرح»، من بطولة: أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، أحمد مجدى، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكى «Jane the virgin» ومن إخراج أحمد الجندى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.

تدور أحداثه حول «فرح» التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل

مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكرًا وأنجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.

ويعرض أيضا مسلسل «بخط الإيد»، وهو بطولة أحمد رزق، وإيمان العاصى، وسوسن بدر، ويسرا اللوزى، وآخرين، وهو من تأليف هالة الزغندى، ومن إخراج شيرين عادل وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.

مسلسل «بخط الإيد» يتناول قضية هى الأهم فى تاريخ البشرية وهى «قيمة المرأة» فى حياة الرجل، بالإضافة إلى قيمة الطرفين «الرجل والمرأة» فى حياة كل منهما، وتلك القضية هى سبب السعادة أو التعاسة للبشرية، وهو ما حرص صناع العمل على تسليط الضوء عليه فى قصة المسلسل.

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ومن الأعمال التى يتم تصويرها حاليا للعرض قبل الموسم الرمضانى مسلسل «ملاك» بطولة الفنان كريم فهمى، وهو من انتاج أحمد السبكى، تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، وعدد الحلقات 45 حلقة، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب

حياته رأسا على عقب ويتحول من ملاك إلى شيطان.

مسلسل «رحيل زهرة»، بطولة : حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالى، محمود عبدالمغنى تأليف شاذلى فرح، ومن إخراج حسنى صالح، وتصل حلقاته إلى45 حلقة، وهو عودة للمخرج حسنى صالح والدراما الصعيدية، وتدور أحداثة فى 45 حلقة حول الأعراف والعادات والتقاليد فى الصعيد.

بينما يتواجد الفنان أحمد صفوت فى الموسم الشتوى من خلال مسلسل «اطمنى»، ويشاركه البطولة كل من يسرا اللوزى وأحمد حاتم وهو من تأليف أحمد صبحى، واخراج احمد يسرى، وهو من أعمال الـ 60 حلقة.

وفى أولى بطولاته الدرامية يقدم الفنان أحمد أمين مسلسل «ما وراء الطبيعة»، سيناريو وحوار محمد حفظى إنتاج NETFLIX وFilm Clinic، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصارى، وتكون حلقاته أسبوعية وهي 6 حلقات فقط.

وأوشك الفنان حمدى الميرغنى والفنان محمد اسامة اوس اوس من الانتهاء من أولى بطولاتهما فى عالم الدراما من خلال مسلسل «اتنين فى الصندوق»، وهو دراما اجتماعى كوميدى، من تأليف لؤى السيد، ومن إنتاج E-Producers «عبدالله أبوالفتوح»، ومن إخراج محمد مصطفى، وتصل حلقاته إلى 30 حلقة.

ومن الأعمال الفنية ايضا الجاهزة للعرض، مسلسل «ختم النمر»، بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.

بينما مسلسل «شديد الخطوة»، سوف يتم عرضه على منصة «واتش ات» الرقمية، ويعد البطولة الأولى للفنان أحمد العوضى، ويشاركه البطولة كل من الفنانة ريم مصطفى، ورياض الخولى، وآخرون وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.