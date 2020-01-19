صور.. عمرو الليثي يؤدي واجب العزاء في ماجدة الصباحي

أدى الإعلامي عمرو الليثي واجب العزاء في الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، والمقام بعمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي قدمت
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