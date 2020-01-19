صور.. عمرو الليثي يؤدي واجب العزاء في ماجدة الصباحي

أدى الإعلامي عمرو الليثي واجب العزاء في الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، والمقام بعمر مكرم بمنطقة وسط البلد. يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي قدمت Advertisements للسينما عددًا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، فهي تنتمي لعائلة الصباحي المعروفة بمحافظة المنوفية، والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا. للسينما عددًا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، فهي تنتمي لعائلة الصباحي المعروفة بمحافظة المنوفية، والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا.

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