صور.. نرمين الفقي تحضر عزاء والدة حسام داغر

حضرت النجمة نرمين الفقي عزاء والدة الفنان حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. في مدينة الشيخ زايد. يذكر أن والدة الفنان حسام داغر رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بعد صراع مع المرض.‏

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