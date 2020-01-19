صور.. محمود قابيل يؤدي واجب العزاء في ماجدة الصباحي

أدى النجم القدير محمود قابيل واجب العزاء في الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، والمقام بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير.
يذكر أن الفنانة القديرة ماجدة الصباحي توفيت مساء الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء الفني، والتى أصبحت علامة في تاريخ عالم الفن، كما
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