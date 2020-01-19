صور .. بدء عزاء والدة حسام داغر

بدأ عزاء والدة حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وحضر العديد من نجوم الفن من

بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، محمد أسامة، حمزة العيلي، محمد شاهين، إسلام إبراهيم.

يذكر أن والدة الفنان حسام داغر رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بعد صراع مع المرض.‏

Advertisements