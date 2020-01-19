بالصورة- لبنى عبد العزيز تنهار ودلال عبد العزيز تبكي ورجاء الجدواي حزينة في عزاء ماجدة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلات المصريات المصريات ​لبنى عبد العزيز​ و​رجاء الجداوي​ و​دلال عبد العزيز​ واجب العزاء بالممثلة المصرية الراحلة، وذلك في مسجد عمر مكرم.

وإنهارت لبنى عبد العزيز بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعها بالراحلة، في حين أن دلال عبد العزيز بكت، وبدت رجاء الجداوي حزينة، وحاولت دلال ورجاء تهدئة لبنى.

إشارة إلى أن الممثلة المصرية ​ماجدة الصباحي​ توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عاماً، وتم تشييعها يوم أول من أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين في القاهرة.

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