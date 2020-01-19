ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، برومو أغنيتها الجديدة "في الأحلام" إحدى أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة" الذي من المقرر أن يطلق خلال الأيام المقبلة.

وكتبت لطيفة بعضاً من كلمات الأغنية، وهي :"بتبص لدي و لدي و شات قبل ما بتنام وكمان تليفونك ليه واخده معاك في الحمام!".

ودعت متابعيها إلى ترقب إطلاق الأغنية خلال ساعات.

وكانت كتبت لطيفة مشوقة الجمهور على حسابها الخاص :"استنوا اغنيتي الجديدة في الأحلام من البومي الجديد أقوى واحدة بعد يومين"، كما كانت نشرت لطيفة مقطع فيديو من كواليس تحضيرها لألبومها الجديد "أقوى واحدة" في الاستديو، وظهرت في الفيديو وهي ترقص، وعلّقت عليه قائلة :"أنا والملحن الكبير وليد سعد، وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لطيفة تطرح برومو "في الأحلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.