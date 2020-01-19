إلهام شاهين وليلى علوي تعزيان غادة نافع بوفاة ماجدة الصباحي

ميرنا وليد - بيروت - يقام في هذه الأثناء عزاء الممثلة المصرية الراحلة ​ماجدة الصباحي​، في مسجد عمر مكرم، في وسط العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر توافد المعزين من المشاهير، والذين كان من بينهم الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ والممثلة المصرية ​ليلى علوي​، اللتان قدمتا واجب التعزية لإبنة الصباحي، الممثلة المصرية ​غادة نافع​ ولأسرة الراحلة.

إشارة إلى أن الممثلة المصرية ماجدة الصباحي توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عاماً، وتم تشييعها يوم أول من أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين في القاهرة.