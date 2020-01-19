خاص الفن- أنغام لن تصالح أصالة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنفصال الفنانة السورية ​أصالة​ عن المخرج طارق العريان، بات التساؤل حول مصير علاقة أصالة بالفنانة المصرية ​أنغام​، خصوصاً وأن الخلاف كان بسبب زواج أنغام من زوج إبنة شقيقة العريان، الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وقد علم موقع "الفن" بأن مساعي الصلح بين الفنانتين بدأت قبل فترة، إلا أن أنغام قررت عدم التصالح مع أصالة بسبب الموقف الذي إتخذته أصالة سابقاً، وشعرت أنغام بأنه إهانة لها في عز زواجها ونجاح ألبومها، وإعتبرت ذلك موقفاً سلبياً ضدها من أصالة.

إشارة إلى أن أصالة ردت على إمكانية المصالحة مع أنغام، في مؤتمر صحفي عقب حفلتها في دبي، وقالت :"ما عندي مشاكل مع حدا، مني فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

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