تراند اليوم : غدا حفلافنيا لاوركسترا هيلونغاينج السيمفونى الصينى باوبرا الاسكندرية

لاسكندرية/نسرين عبد الرحيم

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا مساء غدا الاثنين الموافق20 من يناير بدار أوبرا الاسكندرية لاوركسترا هيلونغاينج السيمفونى الصينى بقيادة المايسترو جياو فيهو

يتضمن البرنامج نماذج من الاعمال المحلية فى القالب الكلاسيكى الى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها افتتاحية الربيع لـ لى هونتسى ، اللغز لـ باو يوان كاى ، المصارع الاسبانى لـ باسكوال ماركينا نارو ، هذا المكان البعيد لـ وانج لوكبان الفصول الاربعة لـ فيفالدى ، فالس لـ تشايكوڤسكى وغيرها .

يذكر ان وركسترا هيلونغيانج يعد من اهم واشهر الفرق الموسيقية فى شمال الصين ويضم نخبة من العازفين من مختلف الجنسيات ،استطاع الأوركسترا على مدار الاربعين عاما الماضية فى اثبات ذاته وتحقيق شهرة واسعة حيث ضم الى ريبرتواره الفنى عدد ضخم من الأعمال العالمية والاوبرات الكلاسيكية كما استضاف الكثير من القادة والسوليستات المعروفين ، طاف مختلف دول العالم فى جولات فنية متعددة منها روسيا ، اليابان وهونج كونج ، شارك فى مهرجانات دولية وحصل على مجموعة من الجوائز الهامة .