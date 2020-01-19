مشاهير الموسيقى الشعبية إلى “روك أند رول هال أوف فايم”

متابعة بتجـــــــــرد: ضمت دفعة عام 2020 من الفنانين المنضمين إلى متحف “روك أند رول هال أوف فايم”، أبرز محافل الروك والموسيقى الشعبية، أسماء كبيرة بينها المغنية ويتني هيوستن وفرقة “ديبيش مود” البريطانية ومغني الراب الأمريكي نوتوريوس بيغ.

وتشمل الأسماء التي جرى الإعلان عنها الأربعاء لتدخل رسمياً المتحف في الثاني من مايو خلال حفل في مدينة كليفلاند الأمريكية، فرقة “تي ريكس” لموسيقى غلام روك، وفرقة “ناين إينش نايلز” لموسيقى ميتال، إضافة إلى “دوبي براذرز”، وفق بيان متحف “هال أوف فايم”.

ولم تشمل القائمة الجديدة أسماء معروفة كانت قد رشحت مسبقاً للانضمام إلى هذا المحفل الكبير من دون أن يتم اختيارها في الدفعة النهائية، بينها “موتورهيد” و”ساوند غاردن” و”كرافتويرك”.

وتدخل ويتني هيوستن إلى متحف “هال أوف فايم” بعد 8سنوات على وفاتها عن 48 عاماً إثر غرقها في مغطس غرفتها بعد تناول كمية كبيرة من الكوكايين.

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ورغم النهاية المأسوية لمسيرتها، لا تزال هذه الفنانة من أهم أصوات موسيقى “آر أند بي” في العقود الثلاثة الأخيرة.

كذلك ولا تزال “ديبيش مود” من أبرز الفرق الموسيقية في العقود الأربعة الماضية، وهي مازالت تسجل أغنيات جديدة وتحيي حفلات في العالم أجمع.

أما المغني نوتوريوس بيغ، فهو من الأسماء الرئيسة في موسيقى الراب بالولايات المتحدة رغم أن مسيرته كانت قصيرة، إذ اغتيل عام 1995 في لوس أنجلوس عن 24 عاماً ولم يصدر له سوى ألبومين فقط.