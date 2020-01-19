آلاف الفتيات يتسابقن لكسب ودّه.. ما قصة “مايزاوا” الياباني؟

متابعة بتجــــــــرد: بلغ عدد الفتيات الساعيات للتقرب من الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا وكسب وده أكثر من 20 ألف فتاة، وذلك قبيل برنامج يتناول بحث يوساكو عن “شريكة حياة” ترافقه في رحلة للقمر، وفقاً لـ”خدمة أبيما تي. في للبث”.

ويعد الملياردير الياباني أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، وأثار مؤخراً اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بتبرعه بتسعة ملايين دولار لمتابعيه على تويتر، ما وضعه في صدارة مشاهير اليابان على الموقع.

اختبار للحب

وتضم حالياً استمارة التقدم على موقع البرنامج على الإنترنت “اختباراً للحب” تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع ملياردير اليابان المولع بالفن المعاصر.

وتختار المتقدمات إجابة من عدة إجابات لأسئلة مثل “إذا كنت على متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟”، وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير تتدرج من السعادة للحزن بناء على مجموع النقاط.

ويستهدف البرنامج الذي سيحمل عنوان “فول مون لافرز” أي (عشاق القمر) الجمهور الشاب.

وأسس مايزاوا الذي ولد في 22 نوفمبر 1975 شركة Start Today في عام 1998 وفي عام 2004 أطلق موقع Zozotown على شبكة الإنترنت للأزياء، والذي يعد ضمن أهم المواقع اليابانية حالياً.

وحسب تصنيف “فوربس” يبلغ صافي ثروة الملياردير الياباني نحو 3 مليار دولار، ما يجعله ضمن أغنى 22 شخصاً في اليابان.

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وفي سبتمبر 2018 أعلنت شركة الطيران سبيس إكس أنها ستقل رجل الأعمال الياباني، يوساكو مايزاوا، في رحلة إلى الفضاء ليحلق حول القمر، ويصبح أول سائح يقوم بذلك.

التدوينة الأكثر إعادة تغريد

وحقق مايزاوا قبل أيام رقماً قياسياً بنشر تغريدة أصبحت هي الأكثر تغريداً في تاريخ “تويتر” على امتداد 13 عاماً.

وتمت إعادة نشر تغريدة مايزاوا، التي نشرها في 5 يناير الجاري، أكثر من أربعة ملايين مرة.

ووعد مايزاوا في التغريدة بدفع 100 مليون ين ياباني (ما يقارب 925 ألف دولار أمريكي) لمئة شخص، بواقع مليون ين ياباني لكل متابع يتم اختيارهم عشوائياً ممن أعادوا نشر التغريدة.

وعقب ذلك، حققت التغريدة رقماً قياسياً بإعادة التغريد، ونشر مايزاوا التغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” باللغة اليابانية، قائلاً: “للمشاركة في هذا، كل ما عليك هو متابعتي وإعادة نشر هذه التغريدة”.