براد بيت يعود إلى الصفوف الأمامية بـ “ذات مرة في هوليوود”

متابعة بتجــــــــــرد: حصل الممثل الأمريكي براد بيت على ترشيح لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”، ليؤكد بذلك عودته بقوة إلى الصفوف الأمامية.

ولم يحصل بيت (56 عاماً) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي، رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عاماً، وترشيحه لأوسكار 3 مرات من قبل.

ولكنه يعتبر الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل أوسكار فبراير المقبل، وفقاً لتقدير المراقبين بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو، ويعتبر بمثابة رسالة حب لهوليوود.

وقدم بيت في الفيلم دور كليف بوث، وهو دوبلير ومرافق مخلص يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء في ستينات القرن الماضي، ويقوم بدوره ليوناردو دي كابريو.

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وفاز بيت بجائزة غولدن غلوب عن دوره في الفيلم، كما تم ترشيحه لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة.