تكريم عادل إمام من مهرجان “الكاثوليكي للسينما”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، عن أسماء المكرمين في الدورة الثامنة والستين، المقرر إقامتها في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس المقبل.

وقررت اللجنة بإجماع الآراء منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنان المصري عادل إمام، الفنان أشرف عبدالغفور، الفنانة نيللي، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، وحصد الإعلامي المصري أسامة الشيخ جائزة التميز الإعلامي، فيما نال المخرج المصري محمد فاضل جائزة فريد المزاوي.

وذهبت جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكي فطين عبدالوهاب، وجائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبدالعزيز، فيما حصد الكاتب مجيد طوبيا، المونتيرة ليلي فهمي، مدير التصوير سمير فرج، الموسيقار حلمي بكر، الكاتب يوسف معاطي، الفنان صبري عبدالمنعم على جائزة الإبداع الفني.

وعلى صعيد جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لهذه الدورة، فقد قررت اللجنة منح الفنانة سوسن بدر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «أبو العروسة»، والفنان سيد رجب عن دوره في المسلسل نفسه، فيما ذهبت جائزة المركز التشجيعية للفنانة مي عمر.