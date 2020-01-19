محمد عبده وأنغام وماجد المهندس.. نجوم "هلا فبراير " بالكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك في مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت المقرر إقامته في فبراير/شباط، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، باقة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي.

يأتي في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده الذي يحيي حفل الافتتاح في 6 فبراير/شباط، ويقدم مجموعة من أغنياته الناجحة ومنها "عوافي، وين الدليل، أستطيع".

وفي 7 فبراير/شباط يجتمع ماجد المهندس مع أصالة نصري والتي تألقت في حفلها الأخير على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، وانتزعت صيحات إعجاب الجمهور بمجموعة من أغنياتها الجديدة مثل "بنت أكابر".

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كما يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي وبلقيس حفلا غنائيا بالمهرجان في 13 فبراير/شباط، فيما تستعد المطربة نوال الكويتية لتقديم مجموعة من أغنياتها الجديدة والقديمة في حفلها المقرر إقامته 14 فبراير/شباط ويشاركها في نفس الليلة المطرب مطرف المطرف.

ويلتقي الفنان عبد الرويشد مع المطربة المصرية أنغام في 20 فبراير/شباط، وتقدم أنغام أبرز أغنياتها التي طرحتها في الفترة الأخيرة وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً مثل "أكتب لك تعهد" و"حالة خاصة جداً"، فيما يغني الفنان نبيل شعيل وراشد الماجد في حفل الختام 21 فبراير/شباط.