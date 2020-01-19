شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينهار من البكاء فى عزاء والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء والدة الفنان حسام داغر المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعلى رأسهم المخرج خالد جلال ومحمد عز ورنا سماحة وإيهاب فهمي وعزوز عادل، وميريت ابنة عمر الحريري وحمزة العيلي ومحمود الليثى وتوني ماهر وعمرو رمزي ورامي وحيد وياسر الطوبجي، وقد سبقهم فى الحضور كل من الفنانة نيرمين الفقي وأحمد فتحي ومؤمن نور ومروة عبد المنعم ومحمد سليمان ومنال سلامة، كما حضر عدد كبير من أصدقائه من خارج الوسط الفنى من مهندسين ورؤساء جامعة.

ودخل حسام داغر فى حالة بكاء شديدة أثناء أخذ عزاء والدته، التى رحلت عن عالمنا أمس بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته قبل وفاتها بيوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.

كان الفنان حسام داغر ينتظر استئناف تصوير مسلسل "ملاك" والذى توقف منذ عدة أسابيع، حيث يشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

يجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدورأحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غيرمقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

يذكرأن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".

















































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