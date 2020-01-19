شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بالفستان الوردى: لا تقاس الحياة بعدد الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة هند صبرى عبر جمهورها من خلال صورة جديدة لها على انستجرام، ترتدى فيها فستانا ورديا، ويبدو أنها كانت جزءا من جلسة تصوير.

ونشرت هند الصورة عبر حسابها على انستجرام، وهى تعلق عليها بالانجليزية، "الحياة لا تقاس بعدد الانفاس التى تأخذها.. بل باللحظات التي تأخذ أنفاسك"

وحرصت هند صبرى على الإشارة إلى فريق عملها كمصفف الشعر والمكياج والأزياء وغيرها، فيما تقاعل الجمهور مع صورة هند، وأشاد بهذه الاطلالة الجذابة.



هند صبرى

وكان هند أول المنضمين لمسلسل "هجمة مرتدة"، لتجسد دور البطولة النسائية أمام عز، ولم يتم تحديد اسم نهائى للعمل كما تم التعافد مع النجم هشام سليم والفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوى والفنان الشاب خالد أنور والفنان محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يشاركون فى العمل يتك الإعلان عنهم الايام القليلة المقبلة.

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وينطلق تصوير المسلسل يوم 23 ينايرالجارى، بعد عودة عز من ماليزيا وانتهائه من تصوير فيلمه الجديد " العارف"، المقرر طرحه فى السينمات بموسم عيد الفطر المقبل، الأضخم انتاجياً فى السينما حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فهمى ومصطفى خاطر تأليف محمد سيد بشير إخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل أحمد عز من من تـأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث بدأت الشركة فى إبرام التعاقدات، كما سيتم الاعلان عن اسم المسلسل فور الاستقرار عليه من فريق العمل، كما اوشكت الشركة على انتهاء الديكورات استعدادا لانطلاق التصوير.