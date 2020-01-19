شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء عروض "عطل فنى" فى السعودية.. أكرم حسنى: هننام أخيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت عروض مسرحية "عطل فنى" فى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح كبير خلال أيام عرضها المتواصلة، حيث أثنى جمهور المملكة على المسرحية، وما بها من كوميديا مختلفة.

اكرم حسنى، أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذه السرحية، وأيضا سعيدا بعودته إلى مصر، حيث قال أكرم عبر حسابه على انستجرام "هننام أخيرا.. رجعنا مصر بعد مجموعة عروض ناجحة بفضل الله من مسرحية عطل فنى.. فخور جداً بالفريق اللي اشتغلت معاه في المسرحية دي وبحماسهم وحبهم لشغلهم وبشكر كل اللي ساهم فى خروج المسرحية بالشكل المشرف ده"



هشام وأكرم وشيكو ونشوى مصطفى

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.



هشان وأكرم وشيكو وأمير طعيمة

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هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخرمشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.