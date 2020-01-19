شكرا لقرائتكم خبر عن "محبوبة" كليب جديد للمطربة سمر مع جلسة تصوير فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة سمر أغنية جديدة لها بعنوان "محبوبة"، لتستمر فى تواجدها الغنائي القوى خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة الأغاني التي قدمتها مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتى نالت إعجاب الجمهور، كما خضعت سمر لجلسة تصوير جديدة في لبنان على الطريقة الملكية، حيث تألقت خلال الجلسة بفستان أحمر وسط مجموعة من الكتب.

أغنية "محبوبة" من كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفة شكرة، وتوزيع مونتي، وتقول كلمات الأغنية:

اللي مثلي محبوبة

دقات قلبا محسوبة

وبخفه روحا وأسلوبه

بتطير عقل اللي يشوفا

معجب فيني.. حاكيني

بأسم الدلع ناديني

تهجر.. بهجر.. لو ناسيني

انا قلبي ادري بظروفا

اللي مثلي تتدلع وعيونك تعشقها

اللي مثلي تتمنع بس ما في حد يعلقها

انا لو سويتلك ملعوبه من لحظه تصيبك غيبوبه

بتغمض عينك يا ويلي

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لو تبعد ويش عليا

بتزيد اشواقي بيا

و القصه بديهيه

وانا بالثقل مالي حدود

قمر طالع بالعالي

وقلبي ويش كثر غاالي

ماتستغرب من حالي

فيني أصبر لين تعود



سمر

وتسعد سمر لتقديم أغنية جديدة لطرحها فى "عيد الحب" المقبل ومقرر تصويرها أيضاً على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد تقديمها عدداً الأغاني بطريقة فيديو كليب منها "ضحكينا يا دنيا"، والتي تعاونت فيها مع الشاعر ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أشرف البرنس، ومن إخراج عبد المنعم ربيع، إضافة إلى كليب و"غيرو" كلمات عبد المنعم طة، ومن ألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج ياسر سامي، والذي قدم معها ايضا أغنية "سيبني عايشة " والتي كانت إخراجه، وكلمات رضا المصري، وأغنية "يا دنيا هزي وسطك" كلمات ملاك عادل وألحان مدين، هذا بجانب الكثير من الأغاني منها أيضا" يا مصريين".



سمر فى جلسة تصوير الكليب



سمر فى كليب محبوبة



سمر



المطربة سمر



سمر فى جلسة تصوير الكليب